انطلاق قوافل تعليمية مجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية بالوادي الجديد -صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

كشف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، انطلاق أعمال القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، صباح اليوم، وسط التزام وحرص الطلاب على الحضور، والتي يحاضر بها نخبة من أكفأ الخبراء ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، وتعقد بمركزي الخارجة والداخلة حتى السبت ٢٨ ديسمبر الجاري؛ لدعم الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه يجري بث المحاضرات بشكل مباشر عبر برنامج Teams لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بما يضمن تحقيق أكبر إفادة للطلاب، والوصول للمناطق النائية والبعيدة.