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محافظ بورسعيد: الحصول على أرض الفنار من النادي المصري

08:21 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

اللواء أركان حرب محب حبشي

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على أنه سيجرى الحصول على أرض الفنار من النادي المصري التي كانت مخصصة له في وقت سابق.

وأشار المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، إلى أنه سيجرى تخصيص أرض مركز شباب الاستاد على مساحة 7000 متر لصالح النادي المصري، لإنشاء فندق كبير باسم النادي.

وأعلن محافظ بورسعيد عن أن إيرادات الفندق بالكامل ستكون لصالح النادي المصري، ومن سينشئ الفندق هو رجل السياحة كامل أبو علي، رئيس النادي المصري الحالي.

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