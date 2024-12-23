مصرع عامل سقط من الطابق الثالث بمزرعة دواجن فى الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

لقى عامل مصرعه داخل مزرعة دواجن، وذلك بعد سقوطه من الطابق الثالث أثناء قيامه بمباشرة عمله، جراء اختلال توازنه.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من أهالي قرية كفر الشناوي "دائرة المركز" بسقوط عامل من الطابق الثالث بمزرعة دواجن .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، وتبين مصرع " محمود رجب محمد حسين، 35 عاما، مقيم مركز الفشن محافظة بني سويف ويعمل داخل مزرعة دواجن مكونة من 6 طوابق .

جرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقل المتوفى الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شربين العام تحت تصرف النيابة العامة واستدعاء أهلية المتوفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.