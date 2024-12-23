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وكيل تعليم بني سويف تحيل إدارة مدرستين للتحقيق.. تعرف على السبب

03:01 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

مديرية التربية والتعليم في بني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

أحالت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إدارة مدرستين بإدارة ببا التعليمية للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، للتراخي والتقصير في العمل.

جاء ذلك خلال جولتها المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، بعدد من المدارس التابعة لإدارة ببا، ومتابعة الإلتزام بالقرارات، والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العمل داخل المدارس.

وخلال الجولة شددت وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية المحددة، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

كما وجهت بضرورة استمرار أعمال النظافة، وتطهير دورات المياه، و حجرات الدراسة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، مشيرة إلى أنها لن تسمح بالتقصير في أداء العمل في سبيل تحقيق الانضباط داخل المدارس وتقديم أفضل خدمة تعليمية.

تعليم بني سويف وزارة التربية والتعليم احالة إدارة مدرستين للتحقيق
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