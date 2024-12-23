السيطرة على حريق بشقة سكنية في طوخ -صور

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الاثنين، على حريق اندلع بشقة سكنية في مدينة طوخ.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق في شقة سكنية في مدينة طوخ بشارع خلف المساكن، ملك المواطن "سامى علي محمد"، 58 عامًا.

جرى إخطار طوارئ الغاز بطوخ ونقطة إسعاف طوخ، ووحدة الحماية المدنية بطوخ، وتحريك سيارة إطفاء لإخماد الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية في الأرواح.

تولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.