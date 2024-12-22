مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقيت سيدة في الأربعينات من عمرها مصرعها، اليوم الأحد، جراء حادث تصادم توك توك بآخر في مركز العدوة شمالي غرب محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين مركبتين توك توك، ووفاة سيدة وإصابة آخرين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع "صباح م ز"، 44 سنة، ربة منزل ، وإصابة 7 آخرين، مقيمين جميعا بقرية بني منين بمركز الفشن، التابع لمحافظة بني سويف .

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.