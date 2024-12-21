"عدوك ابن كارك".. كشف لغز العثور على هياكل بشرية ملقاة داخل مدافن الوقف

قنا - عبدالرحمن القرشي :

نجحت مباحث قنا في كشف لغز العثور على هياكل بشرية داخل مدافن بمدينة الوقف، حيث تبين أن وراء هذه الجريمة حفاران كانا يتوليان مهمة دفن الموتى.

وكشفت التحقيقات أن هذين الحفارين قاما بنبش قبرين قديمين لرجل وسيدة واستخراج الهياكل البشرية بهدف اتهام زميل لهما وإبعاده عن العمل، تم القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري الواقعة وكشف ملابساتها.

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد العثور على هياكل بشرية عبارة عن جمجمتين ومجموعة من العظام لرجل وسيدة ملقاة في دار مدافن إحدى العائلات.