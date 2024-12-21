بالصور- تحصين 228 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، متابعته أعمال الحملة القومية الثالثة، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض،مشيرا أنه منذ انطلاق الحملة يوم السبت الموافق 16 من الشهر الماضي بلغ ما جرى تحصينه خلال هذه الفترة أكثر من 228 ألف رأس ماشية والحملة مستمرة .

وأكد محافظ الدقهلية على تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار مرزوق، إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية .

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة بالحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وأن أعمال التحصين لمنع الإصابة بالمرض وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس.