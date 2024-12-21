محافظ بني سويف يستقبل وزير الصحة في مستهل زيارته للمحافظة

بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، في مستهل زيارته للمحافظة، لافتتاح المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية.

ومن المقرر قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بجولة ميدانية لتفقد عددا من المستشفيات، والمنشآت الطبية،والتي تبدأ بمستشفى التأمين الصحي، ثم المركز الطبي بشرق النيل، ومستشفيات ناصر واهناسيا التخصصي.