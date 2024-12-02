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مصرع فتاة سقطت من سطح منزل أسرتها بسوهاج

11:02 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت فتاة مصرعها، متأثرة بإصابتها بكسر بالجمجمة، عقب سقوطها من أعلى سطح منزل أسرتها، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أسماء. م" 27 عامًا جثة هامدة، نتيجة سقوط من علو.

وكشف والد الفتاة، أنه أثناء تواجد ابنته المذكورة بالمنزل وحال تواجدها أعلى السطح اختل توازنها، ما نتج عنه سقوطها ووفاتها.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية؛ نتيجة السقوط من مكان مرتفع.

وحررت أجهزة الأمن محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع فتاة محافظة سوهاج جثة أجهزة الأمن النيابة العامة
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