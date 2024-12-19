محافظ القليوبية يستقبل رئيس وزراء أذربيجان بالقناطر الخيرية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، علي أسادوف، رئيس وزراء أذربيجان، بمدينة القناطر الخيرية، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وتمثال الزعيم الراحل حيدر علييف، مؤسس دولة أذربيجان، بمناسبة ذكرى ميلاده.

حضر اللقاء السفير الدكتور الخان بلوخوف، سفير أذربيجان بمصر، وأعضاء مجلس النواب عادل عامر ومجاهد نصار، واللواء طارق ماهر، رئيس مدينة بنها والمشرف على مدينة القناطر الخيرية، واللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت المراسم بوضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم الراحل حيدر علييف في حديقة "الصداقة المصرية الأذربيجانية"، التي تضم التمثال تخليداً لإسهاماته في تأسيس دولة أذربيجان وقيادتها نحو الطفرة الاقتصادية.

يأتي هذا الحدث في إطار العلاقات المتبادلة بين مصر وأذربيجان، بما في ذلك الاتفاقيات الموقعة بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشرون الأذربيجانية في عدة مجالات.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ القليوبية عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، مقدماً التهنئة لدولة أذربيجان بمناسبة انضمامها لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية. كما أشار إلى العلاقات الودية بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشرون، مشيداً بدور السفير الأذربيجاني في تعزيز التعاون بين البلدين.

رافق المحافظ رئيس الوزراء الأذربيجاني في جولة بالقناطر الخيرية، حيث شرح له معالم المدينة، بما في ذلك أفرع نهر النيل والرياحات المتولدة منه، والمساحات الخضراء التي تمتد على أكثر من 500 فدان.

من جانبه، عبر رئيس وزراء أذربيجان عن شكره لحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين التي تعود إلى عام 1994، حين بدأ الزعيم الراحل حيدر علييف بجهود تعزيز العلاقات الثنائية، وأكد أهمية التعاون المستمر بين الدولتين في مختلف المجالات.