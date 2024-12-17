مصرع عامل وإصابة 4 آخرين سقط عليهم عمود ضغط عالي في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي عامل مصرعه وأصيب 4 آخرون، اليوم الثلاثاء، بعد سقوط عمود ضغط عالي عليهم أثناء عملهم في صحراء قرية الشيخ عيسى التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط عمود ضغط عالي على 5 عمال خلال عملهم في قرية الشيخ عيسى.

أسفر الحادث عن مصرع عامل وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، وتم وضع جثمان المتوفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.