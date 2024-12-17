مصرع مسن صدمته سيارة مجهولة على طريق الإسماعيلية - بورسعيد

الإسماعيلية - أميرة يوسف

لقي مسن مصرعه إثر تعرضه لحادث مروري على طريق الإسماعيلية القنطرة غرب، بعدما صدمته سيارة مجهولة ولاذت بالفرار.

تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بوقوع حادث مروري على طريق بورسعيد - الإسماعيلية، بالكيلو 14، حيث اصطدمت سيارة مجهولة بـ وسيم سليمان محمد (54 عامًا)، مقيم بالبعالوة.

تم دفع سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبو خليفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أمر مدير المباحث بتشكيل فريق من البحث الجنائي للتوصل إلى قائد السيارة المتسببة في الحادث. جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.