الموافقة على إنشاء قسم شرطة وحي جديد بالمنصورة

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، موافقة اللجنة العليا للتقسيم الإداري على إنشاء قسم شرطة ثالث المنصورة وحي جنوب والحدود الإدارية والأمنية والشياخات فصلا من مكونات قسم أول وقسم ثان المنصورة أمنيا ومن حي غرب المنصورة إدارياً .

وقال محافظ الدقهلية، إن الموافقة جاءت عقب اجتماع اللجنة فى إطار ضمان وصول كافة الخدمات للمواطنين سواء الخدمات الأمنية أو الخدمات المختلفة في القطاعات الخدمية، وتخفيف العبء عن حي غرب نظراً للكثافة السكانية في هذا الحي والذي يضم عدد كبير من المناطق والشوارع الرئيسية.

حضر اجتماع اللجنة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والعميد وليد مسعد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الأمن، ومحسن طه مدير عام الإدارة العامة للمجالس واللجان بالمحافظة، ومدير إدارة التقسيم الإداري بالمحافظة، والسيد خيوه وكيل وزارة المالية، والمهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة جيهان علي وكيل مديرية المساحة بالدقهلية، و محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، ووائل عابد نائب رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد جلال مدير إدارة الأملاك، والمهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة .