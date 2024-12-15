طلقة خرطوش طائشة تسكن رأس طفل في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

تكثف أجهزة مديرية أمن الدقهلية جهودها لكشف غموض إطلاق مجهول لخرطوش أصاب طفلًا في الرأس، في واقعة شهدتها قرية رأس الخليج في مركز شربين.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى شربين العام بوصول الطفل "محمد محمود صلاح" (عامين)، مقيم بقرية رأس الخليج، مصابًا بعيار ناري من فرد خرطوش، استقرت شظاياه في رأسه.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، إلى المستشفى. وبسؤال أسرته، أكدوا أنه أثناء لهو الطفل، فوجئوا بسقوطه في الشارع مصابًا بعيار ناري في الرأس.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط الجناة والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.