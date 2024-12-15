إصابة شخصين انهار عليهما جدار حظيرة مواشي في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب شخصان، بإصابات مختلفة، في انهيار جدار من الطوب اللبن لحظيرة مواشي في مركز بني سويف، مساء اليوم الأحد.

تلقت اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث انهيار جدار من الطوب اللبن لحظيرة مواشي كائنة بعزبة موريس التابعة لمركز بني سويف، فجرى التوجيه بانتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين إصابة "عاطف. و"، و"أيمن.ن.ع"، بإصابات مختلفة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.