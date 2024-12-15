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مصرع سائق نقل انقلبت سيارته في تفريعة النيل بأسيوط

01:58 م الأحد 15 ديسمبر 2024

انقلاب سيارة نقل في تفريعة النيل

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أسيوط - محمود عجمي:

لقي سائق مصرعه اليوم الأحد إثر انقلاب سيارة نقل في تفريعة النيل بقرية أم القصور، مركز منفلوط، محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برفقة قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة نقل تحمل رقم "9514 ي ج ق" في مياه النيل، مما أسفر عن وفاة سائق السيارة، ويدعى "زكريا.ص.س".

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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