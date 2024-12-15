الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل قطع غيار سيارات بالدقهلية

كتب- محمد فتحي:

اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حريق هائل في محل قطع غيار سيارات بالدقهلية، على طريق المنصورة السريع، بالقرب من كوبري الجامعة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الدقهلية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق في محل قطع غيار سيارات على طريق المنصورة السريع بالدقهلية.

على الفور تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، بعد أن شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف، ما لفت أنظار سكان المنطقة والمارة على الطريق، لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي قررت بتكليف إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.