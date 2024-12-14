للعام الرابع.. جامعة جنوب الوادي ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف التايمز البريطاني 2024



قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن إدراج الجامعة في تصنيف "التايمز" البريطاني للجامعات في المنطقة العربية لعام 2024، وذلك للعام الرابع على التوالي. وقد جاءت الجامعة في الفئة (141-160) من بين 315 جامعة ومؤسسة تعليمية من 20 دولة عربية شاركت في التصنيف.

وأشار الدكتور محمد وائل، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف "التايمز" يعتمد على 13 مؤشراً لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور رئيسية هي: جودة البحوث، السمعة الدولية، بيئة البحث العلمي، التدريس، والمجتمع. كما أوضح أن هذا التصنيف يستند إلى مدخلات تصنيف "التايمز" العالمي.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد عكاوي جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والطلاب، مؤكداً أن الجامعة تواصل مشاركتها المتميزة في التصنيفات الدولية، مما يعكس تميزها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.