برنامج تدريبي لتأهيل طلاب السكرتارية الطبية لسوق العمل ( صور)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أطلق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، برنامجاً تدريبياً متميزاً لطلاب تخصص السكرتارية الطبية.

يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المثمر بين قطاع التعليم بالمحافظة والمركز الوطني للتعليم المزدوج والوحدة الإقليمية.

يشمل البرنامج التدريبي، الذي يستمر على مدار العام الدراسي، تدريباً عملياً مكثفاً لمدة 4 أيام أسبوعياً. وتم تخصيص فصول ملحقة بمدرستي المروة الثانوية التجارية بالخارجة وموط الثانوية التجارية المشتركة بالداخلة لتكون مقراً للتدريب النظري، في حين جرى اختيار المركز الطبي بحي الزهور بالخارجة ومركز الحرمين الطبي بموط كمقرات للتدريب العملي.

يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل، وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، حيث سيتلقون تدريباً على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مجال السكرتارية الطبية، كما سيتيح لهم البرنامج فرصة التعرف على البيئة العملية بشكل مباشر، واكتساب الخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل.

وفي تصريح خاص لموقع مصراوي، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أهمية هذا البرنامج في تطوير الكوادر الطبية الشابة، وتلبية احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال الزملوط: "نحن فخورون بإطلاق هذا البرنامج التدريبي المبتكر، والذي يمثل نقلة نوعية في مجال التعليم الطبي بالوادي الجديد. إننا نؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار في المستقبل، ونسعى دائماً إلى توفير بيئة تعليمية محفزة لطلابنا، تمكنهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم."