العثور على جثة طالب بها عدة طعنات في المنيا

المنيا - جمال محمد:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالب بها عدة طعنات بإحدى قرى مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي قرية طرفا البحرية، بالعثور على جثة طالب، وبها عدة طعنات بالقرب من عزبة النواهي.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 16 سنة، وبها عدة طعنات نافذة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة وملابساتها.