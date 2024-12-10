تحليل DNA يثبت هوية المتهم بارتكاب واقعة جريمة طوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أثبت تحليل DNA الذي أجرته الجهات المختصة بناءً على قرار جهات التحقيق في طوخ بعد العثور على جثمان المتهم بارتكاب واقعة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور في طوخ بمحافظة القليوبية، أن الأشلاء الخاصة بالجثمان تخص المتهم، وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

وكانت جهات التحقيق بمركز طوخ قد أمرت بسحب عينة من دماء المتهم بقتل زوجته وأولاده وإشعال النار في والدته وشقيقه، بعد العثور على جثته أسفل قطار بالقليوبية لإجراء تحليل الـDNA.

ويأتي ذلك الإجراء للتأكد من هويته ووجود صلة قرابة بينه وبين ذويه الذين تعرفوا عليه وأكدوا أن الجثة لشقيقهم ويدعى "علي.ط.م" والمتهم في واقعة جريمة عزبة الصفيح.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ إلى العقيد أحمد كمال، رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، بقيام شاب بإشعال النيران في والدته وشقيقه وذبح زوجته وأبناءه الإثنين.

وكشفت تحريات مباحث مركز طوخ قيام شاب يدعى "علي.ط.م" بائع، مقيم بعزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور بطوخ بدائرة المركز، منذ يومين بذبح زوجته وتدعى "نعمة" بائعة خضار، وأبناءه الإثنين "حماصة" و"أميمة"، وغادر منزل الزوجية.

ثم عاد فجر اليوم وقام بإشعال النيران في والدته وتدعى "أميمة عبده"، تبلغ من العمر 60 عامًا، وشقيقه "عبدالرحمن طه.م" يبلغ من العمر 28 عامًا، وشعر جيران المجني عليهم بالنيران صباح اليوم، وعندما توجهوا إلى داخل المنزل، تلاحظ وفاة والدة المتهم متأثرة بالحريق، وجري نقل شقيقه إلى مستشفى بنها التعليمي في حالة خطيرة.

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