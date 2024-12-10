السادس في الإسكندرية.. إقامة سوق اليوم الواحد بالمتراس( صور)

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أقامت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سوق لليوم الواحد لتجار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بشارع المتراس بمنطقة الورديان بنطاق حي غرب الإسكندرية.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بالتوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد لتغطية كافة الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك استجابة لمطالب المواطنين.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، يضم السوق 30 منفذًا لبيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وبنسبة خصم 20%، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

وأشار البيان إلى وجود سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل وخدمات شركة مياه الشرب وتقديم خدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على المواطنين.