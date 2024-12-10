لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السادس في الإسكندرية.. إقامة سوق اليوم الواحد بالمتراس( صور)

03:10 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سوق اليوم الواحد في المتراس بالإسكندرية (4)
  • عرض 7 صورة
    سوق اليوم الواحد في المتراس بالإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    سوق اليوم الواحد في المتراس بالإسكندرية (6)
  • عرض 7 صورة
    سوق اليوم الواحد في المتراس بالإسكندرية (7)
  • عرض 7 صورة
    سوق اليوم الواحد في المتراس بالإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    سوق اليوم الواحد في المتراس بالإسكندرية (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أقامت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سوق لليوم الواحد لتجار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بشارع المتراس بمنطقة الورديان بنطاق حي غرب الإسكندرية.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بالتوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد لتغطية كافة الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك استجابة لمطالب المواطنين.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، يضم السوق 30 منفذًا لبيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وبنسبة خصم 20%، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

وأشار البيان إلى وجود سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل وخدمات شركة مياه الشرب وتقديم خدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على المواطنين.

سوق اليوم الواحد الإسكندرية تجار السلع شارع المتراس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصنع جبن على 659 فدانا.. خطة لتطوير مشروع "عاداة" للإنتاج الحيواني بالبحيرة

إعلان

إعلان

ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)
8 جثث وقطع الكهرباء والغاز بعد انهيار عقار الوايلي.. ماذا يحدث؟