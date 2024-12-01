15 مصابا في تصادم مروع بالسويس.. وطوارئ بالمجمع الطبي (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 15 شخصًا في حادث تصادم مروع بين 3 سيارات ودراجة نارية على طريق "السويس - الأدبية"، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات على الطريق المتجه إلى السويس، يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين ميني باص وشاحنة. على الفور، وجه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف، 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأظهرت المعاينة أن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارتا ميني باص، تحملان لوحات "ط وج 4892" و"ط و ج 4629"، ببعضهما البعض بسبب عدم تقدير المسافات بينهما. وفور وقوع الحادث، اصطدمت بهما شاحنة نقل بمقطورة، تحمل لوحات "م د هـ 7541" و"م ل ف 3765"، من الخلف. كما اصطدمت الشاحنة بدراجة نارية تحمل لوحات "ط ف ب 9687".

أسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة النارية وبعض العمال الذين كانوا يستقلون السيارتين ميني باص. وقدمت فرق الإسعاف التأمين الطبي للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهم إلى مجمع السويس الطبي.

وقال مصدر طبي مسؤول إن مدير مجمع السويس أعلن رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ لاستقبال المصابين، وتم استدعاء الأطقم الطبية لتشخيص حالاتهم وتحويلهم إلى الأقسام الداخلية لاستكمال العلاج، فضلًا عن تجهيز الحالات التي قد تحتاج إلى تدخل جراحي.