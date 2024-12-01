انفصال عربتين من قطار بضائع قرب مركز بني مزار فى المنيا

المنيا-جمال محمد:

شهد مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأحد، انفصال عربتين من قطار بضائع رقم 2042 المتجه من الصعيد إلى القاهرة، دون وقوع إصابات.

وذكر مصدر بالسكة الحديد، أن الانفصال حدث نتيجة عدم انتظام سرعة القطار، وجرى الدفع بأوناش السكة الحديد وإعادة العربتين إلى مسارهما مرة أخرى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارًا من شرطة السكك الحديدية، بالواقعة وانتقل فريق من مركز صيانة ومهندسي السكك الحديدية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بجرار وأحد الأوناش لسحب العربتين المتعطلتين، وإعادة الحركة مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة.