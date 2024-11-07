محافظ الجيزة: تخصيص شباك لاستخراج رخص المحال العامة بالمراكز التكنولوجية

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمراجعة تنفيذ المشروعات الجارية ومناقشة القضايا الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

خلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمدن لمتابعة انتظام تقديم الخدمات مثل الطرق، النظافة، الإشغالات، وتعزيز التواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم وتحسين مستوى الخدمات.

وأعلن عن تخصيص شباك محدد لاستخراج رخص المحال العامة في المراكز التكنولوجية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

كما أكد أهمية مراجعة تراخيص تشغيل المحال وإخطار الملاك باستكمال المستندات القانونية لاستيفاء رخص التشغيل، بما يتماشى مع خطة الدولة لتيسير الأمور وتقنين أوضاع المحال التجارية.

وطلب من الأجهزة التنفيذية تكثيف جهود رفع كفاءة وصيانة المعدات في الحملة الميكانيكية لتحسين مستوى النظافة والعمل اليومي، مع الحفاظ على المال العام.

كما وجه بتنسيق العمل بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة النظافة، مع الأحياء للتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الشفط وصيانة المعطلة منها، مع مراعاة صيانة مخرات السيول وبالوعات الأمطار.

وأوصى المحافظ، بمراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء بالتعاون مع شركة الكهرباء، وتغيير المتهالك منها بما يعزز المظهر الحضاري ويضمن سلامة المواطنين.

واستعرض المحافظ أيضًا التقدم في تنفيذ مشروعات المتغيرات المكانية وطلبات التصالح، بالإضافة إلى متابعة تقدم العمل في مختلف المديريات مثل الصحة، التربية والتعليم، الإسكان، الزراعة، الشباب والرياضة، والعديد من الهيئات الحكومية الأخرى.