إعلان

محافظ الجيزة: تخصيص شباك لاستخراج رخص المحال العامة بالمراكز التكنولوجية

01:28 م الخميس 07 نوفمبر 2024

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمراجعة تنفيذ المشروعات الجارية ومناقشة القضايا الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

خلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمدن لمتابعة انتظام تقديم الخدمات مثل الطرق، النظافة، الإشغالات، وتعزيز التواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم وتحسين مستوى الخدمات.

وأعلن عن تخصيص شباك محدد لاستخراج رخص المحال العامة في المراكز التكنولوجية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

كما أكد أهمية مراجعة تراخيص تشغيل المحال وإخطار الملاك باستكمال المستندات القانونية لاستيفاء رخص التشغيل، بما يتماشى مع خطة الدولة لتيسير الأمور وتقنين أوضاع المحال التجارية.

وطلب من الأجهزة التنفيذية تكثيف جهود رفع كفاءة وصيانة المعدات في الحملة الميكانيكية لتحسين مستوى النظافة والعمل اليومي، مع الحفاظ على المال العام.

كما وجه بتنسيق العمل بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة النظافة، مع الأحياء للتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الشفط وصيانة المعطلة منها، مع مراعاة صيانة مخرات السيول وبالوعات الأمطار.

وأوصى المحافظ، بمراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء بالتعاون مع شركة الكهرباء، وتغيير المتهالك منها بما يعزز المظهر الحضاري ويضمن سلامة المواطنين.

واستعرض المحافظ أيضًا التقدم في تنفيذ مشروعات المتغيرات المكانية وطلبات التصالح، بالإضافة إلى متابعة تقدم العمل في مختلف المديريات مثل الصحة، التربية والتعليم، الإسكان، الزراعة، الشباب والرياضة، والعديد من الهيئات الحكومية الأخرى.

عادل النجار محافظ الجيزة المحال العامة استخراج رخص المحال العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"شفت أمي في أحضان عمي".. اعترافات صادمة لـ سفاح الغربية أمام المحكمة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)