مصرع طالب برصاص جاره إثر خلاف على أولوية الري في الإسماعيلية

الإسماعيلية - مصراوي

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية القبض على شخص متهم بقتل طالب يبلغ من العمر 18 عامًا، بطلق ناري، إثر مشاجرة على أولوية الري في مركز ومدينة فايد.

وكان بلاغ قد ورد إلى شرطة النجدة يفيد بوصول الشاب "م. ع. ا" إلى مستشفى فايد التخصصي العام مصابًا بطلق ناري. وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة فايد إلى المستشفى، وأظهرت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين والد المجني عليه وأحد المزارعين بسبب خلاف على أولوية ري قطعة أرض زراعية. وعند محاولة الابن التدخل لنصرة والده، أطلق المتهم النار عليه باستخدام فرد خرطوش، مما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة.

ونُقل المصاب إلى مستشفى فايد المركزي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وتم القبض على المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.