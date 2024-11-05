مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة، بمركز الواسطى شمالي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "سمير. إ. أ"، 10 أعوام، إلى مستشفى الواسطى المركزي، جثة هامدة، بعدما صدمته سيارة مسرعة، على طريق طراد النيل دائرة المركز.

بتوقيع الكشف الطبي على المتوفي، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية.

تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.