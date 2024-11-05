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"الكاوتش طار".. مصرع شاب سقط بسيارته في ترعة بسوهاج

10:31 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

جثة

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه غرقًا، في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الفاروقية، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانقلاب سيارة ووجود متوفى في ترعة الفاروقية المجاورة للطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام.

تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "فارس. ا" 25 عامًا عامل في اتجاه "سوهاج/ قنا" اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر ما أدى لانقلابها في الترعة المجاورة للطريق المشار إليها.

نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

سوهاج حادث انقلاب سيارة مديرية أمن سوهاج
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