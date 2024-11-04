تداول 56 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و 575 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - رضا السيد :

شهدت الموانئ البحرية التابعة لموانئ البحر الأحمر، على مدار ال24 ساعة الماضية تداول 56 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 575 شاحنة و 45 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 10 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1275 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 2500 طن بضائع، و234 شاحنة و 15 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 53500 طن بضائع، و341 شاحنة و 30 سيارة.

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة دليلة، وكان الميناء أمس استقبل السفينة دليلة، وشهد مغادرة السفينة DUBAI GALACTIC على متنها 45000 طن فوسفات تصدير إلى فيتنام، كما غادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS.

وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع، و220 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن "سينا ، أورو آيلة".