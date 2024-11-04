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سقوط أمطار.. موجة طقس سيئ تضرب مدن ومراكز كفر الشيخ- صور

04:20 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024
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    أثناء سقوط الامطار
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    أمطار
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    مشهد لسقوط امطار
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    جانب من سقوط الأمطار
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لسقوط أمطار دون تأثير على حركة السير في الطرق العامة والسريعة.

البداية كانت بتلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عدة إخطارات من مسئولي عددا من الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، تُفيد بتعرض تلك الوحدات إلى سقوط أمطار ويجرى التعامل معها.

على الفور كلف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، مسئولي الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة بشأن حالة الطقس السئ التي تتعرض لها مدن ومراكز المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

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