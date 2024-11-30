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وزير البترول: حقل ظهر نموذج يحتذى به على مستوى العالم

12:49 م السبت 30 نوفمبر 2024

المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، على أن حقل ظهر للغاز الطبيعي في غرب بورسعيد، يعتبر نموذجا يحتذى به في قطاع البترول على مستوى العالم.

وأضاف الوزير، خلال زيارته محافظة بورسعيد لحضور حفل تخرج أول دفعة من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد، وتفقد عدد من مشروعات المساهمة المجتمعية، أن حقل ظهر يمثل رمز النجاح على كافة مستويات الدولة المصرية، مؤكدا أن هناك تكامل بين كافة الوزارات في الحكومة، مضيفا: "كلنا نعمل من أجل المواطن المصري".

ويتفقد وزير البترول يرافقه محافظ بورسعيد عدد من مشروعات المساهمة المجتمعية مثل: قسم الحروق بمستشفى السلام بورسعيد، ومركز التنمية الشبابية والوحدة الصحية بالحي الاماراتي.

كريم بدوي وزير البترول حقل ظهر الغاز الطبيعي محافظة بورسعيد
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