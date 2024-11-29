إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى مصرف بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين إصابة عبد العال زكي محمد 71 عامًا، اشتباه كسر بالقدم الأيمن، وإسلام أحمد محمد، 24 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمد نبيل محمد 19 عامًا، كسر بالقدم اليمنى، ونبيل محمد شعبان، 40 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن، و أحمد شعبان أحمد 50 عامًا، جرح قطعي بالرأس 5 سم، وسيد عبد المقصود محمد 72 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، وحسن محمد حميدة، 45 عامًا، كدمات بالجسم، وسيد شعبان أحمد 46 عامًا، كدمات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.