قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 2 طن لحوم فاسدة في الإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري:



ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أكثر من 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومغشوشة في حملة مكثفة بمنطقة المنتزه شرق المحافظة، بمشاركة جهاز حماية المستهلك والطب البيطري والإدارة العامة لمباحث التموين.

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن إدارات الرقابة بالمديرية وتموين المنتزة، نفذت حملات مشتركة مع الأجهزة المعنية المشار إليها، أسفرت عن ضبط ثلاجة غير مرخصة تحتوي على لحوم مشكوك في صلاحيتها ومخزن لتجهيز اللحوم يستخدم ألوان غير مصرح باستخدامها بغرض الغش التجاري.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الحملات أسفرت عن ضبط ثلاجة غير مرخصة لحفظ وتخزين اللحوم، تحتوي على كميات من اللحوم المجمدة التي تنبعث منها روائح كريهة وغير مصحوبة بأي فواتير أو مستندات.

وجرى مصادرة وتحريز "9 كراتين كلاوي بوزن إجمالي 180 كجم، و45 كرتونة كبدة بوزن إجمالي 540 كجم، و53 كرتونة لحوم جاموسي بوزن إجمالي 1060 كجم، و20 كرتونة دهن برازيلي بوزن إجمالي 360 كجم"، بإجمالي أوزان لهذه الضبطية 2140 كجم.

كما تم ضبط مخزن لتصنيع وتجهيز اللحوم يستخدم ألوان صناعية وفول الصويا بغرض الغش التجاري، حيث تم ضبط 14 كجم لحوم مكعبات، و62 كجم لحوم مفرومة، و37 كجم فول صويا، وعلبة ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها وتسبب الأمراض السرطانية، و89 كجم عصبان وسدق، و400 كيس بودر مرقة دجاج، وبلغ إجمالي الأوزان لهذه الضبطية هو 202 كجم، وتعتبر جميع هذه المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والمكان يفتقد للاشتراطات الصحية اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.



من جانبه أكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية استمرار الجهود لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وتنفيذ حملات مكثفة على ثلاجات الحفظ التجارية وأماكن تجهيز اللحوم.