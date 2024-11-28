44 سفينة على الأرصفة.. تداول 167 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

سجل ميناءي الإسكندرية والدخيلة نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والملاحة وتداول البضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ يجرى شحن وتفريغ 44 سفينة على الأرصفة.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، في بيان، اليوم الخميس، إن تلك السفن تتوزع بواقع 17 سفينة بضائع عامة و16 سفن صب جاف و7 سفن حاويات و4 صب سائل.

وأشار إلى تداول 3373 حاوية خلال 24 ساعة تتوزع بواقع 1765 حاوية واردة من الخارج و1617 حاوية مصدرة إلى الخارج بما يشكل 48% تقريبًا من إجمالي عدد الحاويات.

وحول حركة البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، أوضح بريقع، أنه جرى تداول 167 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

ومن جانبه، وجه اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية لمنع التلوث