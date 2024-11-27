بالصور- قنصل فلسطين يزور فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة

الإسكندرية - محمد عامر:

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأربعاء، الدكتور وفيق شحادة أبو سيدو ، قنصل فلسطين لدى مصر، وذلك بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين الأكاديمية ودولة فلسطين، مؤكدًا استعداد الأكاديمية لتقديم أي دعم أو تسهيلات من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون.

وبدوره أشاد قنصل فلسطين بالمستوى الأكاديمي المتميز للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مشيرا إلي أنها مؤسسة تعليمية تتمتع بسمعة طيبة في الوطن العربي.