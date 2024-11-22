بسبب كراكة.. هبوط أجزاء من كورنيش ترعة القاصد فى الغربية

الغربية - مروة شاهين

شهد كورنيش ترعة القاصد بحي ثان بمدينة طنطا محافظة الغربية، هبوطا جزئيا بطول 40م، ناتج عن " كراكة" تطهير تابعة لمديرية الري ما أسفر عن حدوث تسريب للمياه في التدبيش الخاص بالكورنيش.

وكان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، تلقي مذكرة تفصيلية من رئيس حي ثان طنطا، تفيد بهبوط وانهيار أجزاء من كورنيش ترعة القاصد، وانتقلت الأجهزة التنفيذية، ورئيس حي ثان طنطا إلى محل الواقعة وتبين أثناء عمل إحدى الكراكات التابعة لمديرية الري في عملية التطهير داخل ترعة القصد، تسببت في كسر جزء من التبطين، أدي إلي تسريب مياه بطول 40 م، وجرى فرض كردونا أمنيا حول تلك المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بإصدار تعليمات وتوجيهات إلي رئيس حي ثان طنطا بسرعة البدء في أعمال الإصلاح والصيانة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التلفيات الناتجة عن كراكة التطهير، وإعداد تقرير مفصل بتلك الواقعة.