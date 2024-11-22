مصرع شاب غرقا خلال صيده في ترعة ميناء النسايمة بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

لقى شاب مصرعه غرقا بمياه ترعة ميناء النسايمة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وذلك بعدما انزلقت قدماه وتعثره خلال قيامه بالصيد.

كان اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة ميناء النسايمة "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتبين أثناء قيام أحد الأشخاص بالصيد انزلقت قدماه وتعثر وسقط بالمياه وبسبب عدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الشاب، ويدعى "محمد جمعة السيد الزناتي، 22 عاما، ومقيم بقرية الروضة دائرة المركز" وأكدت عائلته صحة الواقعة ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك.

جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.