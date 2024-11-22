نهاية مأساوية لرحلة.. سيارة تسقط في ترعة بالدقهلية وتودي بحياة شابين

الدقهلية- رامي محمود:

لقي شخصان مصرعهما غرقًا بعد أن انحرفت سيارتهما وسقطت في ترعة على طريق "المحمودية - دكرنس" أمام قرية السلام محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط سيارة في ترعة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. وبعد عمليات البحث والانتشال، تم العثور على جثماني شخصين داخل السيارة، أحدهما معروف وهو "هاني السيد السيد" يبلغ من العمر 25 عامًا، والآخر مجهول الهوية.

تم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بتشريحهما لبيان سبب الوفاة، كما باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.