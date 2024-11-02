غدا.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية لمدة 12 ساعة

قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، قطع المياه عن 4 مناطق غربي المحافظة، غدا، وذلك بسبب إحلال وتجديد بخط مياه رئيسي.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه عن 4 مناطق غربي المحافظة هي" القباري، الدخيلة، العجمي، الهانوفيل، الكيلو 21"، بدءاً من الساعة 12 ظهر غد الأحد ولمدة 12 ساعة.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يأتي بسبب أعمال إحلال وتجديد الخط الناقل للمياه قطر 1000 بشارع 218 بمنطقة القباري.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور أعمال الإحلال والتجديد.