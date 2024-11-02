15 ندوة دينية وتوعوية في قرى الشرقية ضمن مبادرة "بداية جديدة"

الشرقية- مصراوي:

نظمت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بمحافظة الشرقية 15 ندوة دينية وتوعوية وثقافية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضى تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

من جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تستهدف إتاحة فرصة للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: (التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف.

وأشار إلى اهتمام المبادرة بتثقيف وتوعية المرأة كما أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، لافتا إلى ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

وفى سياق متصل قامت وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة بتكثيف نشاطها خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي، بتنظيم ندوات 6 بفاقوس حول كيفية استثمار الحياة والسعي للرزق وندوات عن الدين الصحيح والأخلاق الاجتماعية الحميدة

وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ولجنة الدعوة بالمحافظة ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز .

قامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان (أضرار اللحوم المصنعة) وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالشرقية ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل وإدارة مشروعك بحي ثان فيما تم تنظيم ندوات بديرب نجم والمنافقين ومنيا القمح وندوات بالتنسيق مع الأزهر الشريف.