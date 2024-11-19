إصابة تلميذتين سقط عليهما شباك في مدرستهما بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أُصيبت تلميذتان بالصف الثالث الابتدائي إثر سقوط شباك الفصل عليهما بمدرسة الشهيد إسلام أحمد عبد المنعم في أسوان الجديدة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم أسوان الجديدة بورود بلاغ من أولياء الأمور بإصابة التلميذتين مريم محمد عبد المجيد (9 سنوات) وتغريد محمد عبد العظيم (9 سنوات) بعد سقوط شباك الفصل عليهما بمدرستهما في أسوان الجديدة.

تم نقل التلميذتين إلى مستشفى أسوان التخصصي، وجرى تحرير المحضر اللازم.