المحكمة خففت الحكم.. السجن المشدد 10 سنوات لعاملة ذبحت زوجها بقنا

قنا -عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا المستأنفة، اليوم الأحد، بمعاقبة عاملة خدمات بجامعة جنوب الوادي، بالسجن المشدد 10 سنوات بدلا من حكم المؤبد الذي أصدرته محكمة الجنايات في شهر يونيو الماضي، بتهمة قتل زوجها ذبحا ووضعه داخل جوال بدائرة قسم شرطة قنا.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من عام 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمة "نصرة.م.خ"، تبلغ من العمر 56 عاما، عاملة خدمات بجامعة جنوب الوادي، تهمة قتل زوجها حسين محمد حسين محمود، بسبب خلافات أسرية، بدائرة قسم شرطة قنا.

وكشفت التحقيقات، أن خلافات أسرية نشبت بين المتهمة وزوجها بسبب عدم إنفاقه عليها وضربها وسرقة أموالها وتعاطي المخدرات، وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهما حاول المجني عليه التعدي عليها بسكين، إلا أنها تمكنت من أخذها منه ونحرته بها، ثم وضعت رأسه في جوال، وأبلغت جيرانها بالواقعة فتواصلوا مع الشرطة التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث

وعقب انتهاء التحقيقات تم إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة جنايات قنا أول درجة والتي عاقبتها بالسجن المؤبد إلا أنها لم ترض بالحكم فقبلت المحكمة استئنافها وعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات.