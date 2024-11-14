الأمن يلاحق قاتل طالب في المنيا.. تحقيقات مكثفة لكشف الجناة

المنيا- جمال محمد:

تكثف الأجهزة الأمنية بمركز مطاي محافظة المنيا، من جهوده لكشف غموض عثور الأهالي على جثة طالب بالصف الثاني الإعدادي بها سحجات وكدمات ملقاة على جانب الطريق بإحدى القرى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة بجوار أحد الطرق، وبها سحجات وكدمات متفرقة.

انتقلت الإسعاف وفريق المباحث، وتبين أن الجثة لطالب يدعى "خ.ح" 13 سنة، مصابا بسحجات وكدمات متفرقة، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى العام.

وجرى التحفظ على جثة الطالب، وتشكل فريق من المباحث الجنائية لمعرفة أسباب وفاته، ومدى وجود شبهة جنائية، وأخذ أقوال الشهود والأقارب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.





