بالصور- ضبط كميات من اللحوم الفاسدة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، لضبط الأسواق وتشديد الرقابة التموينية على الدعم ليصل لمستحقيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط 118 كيلو جرام لحوم مستوردة في حالة إحلال وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

كما ضبط رجال الرقابة التموينية 500 كيلو جرام علف مجهول المصدر بدون أي بيانات دالة على مصدره، وجرى التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة، كما ضبطت 335 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية من تواريخ الإنتاج المدونة على المنتجات مختلفة الأنواع والأصناف، و300 كيلو جرام دقيق سياحي بدون أي فواتير تدل على مصدره، وتحفظوا أيضا على المضبوطات وتحرر محضر بالوقائع وإخطار النيابة العامة للتحقيق.