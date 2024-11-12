بينهم سيدة.. إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بالدقهلية

كتب- محمد فتحي:

شهد طريق "ميت غمر- دماص" بمحافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث تصادم موتوسيكل بآخر، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، يُفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق ميت غمر- دماص ووقوع مصابين.

على الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية، إصابة كلا من: "نسمة عبده عبد الستار"، 27 عامًا، مقيمة ميت غمر، مصابة باشتباه ما بعد ارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس.

كما تبين إصابة "أحمد عبد العاطي محمد"، 30 عامًا، وإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر الذراع الأيسر، و"أحمد محمود مصطفى"، 21 عامًا، مصاب ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر، جميعهم مقيمون بميت غمر.

تم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.