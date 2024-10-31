أول تعليق لجامعة المنيا بعد حريق مخازن صالة الأنشطة

المنيا- جمال محمد:

أصدرت جامعة المنيا، بيانًا حول نشوب حريق كان قد نشب ظهر اليوم، كميات من الأثاث خلف صالة الأنشطة الرياضية بوسط الحرم الجامعي.

وذكر بيان الجامعة، أن قوات الحماية المدنية بالمنيا تمكنت من السيطرة على حريق محدود شب بمقاعد وأثاث بمخزن خلف مبنى الصالة المغطاة بالجامعة دون أية إصابات بين الطلاب والعاملين بالجامعة، وعلى الفور تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة موقع الحريق برفقة الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم السيطرة على الحريق وإخماده من خلال سيارات الدفاع المدني، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بين الطلاب والعاملين بالجامعة وجاري حصر التلفيات، كما أصدر رئيس الجامعة قراراً بتشكيل لجنة فنية عاجلة لمعرفة أسباب الحريق وتداعياته.