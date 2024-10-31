شرفة تسقط على موظف معاش أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب موظف بالمعاش بإصابات مختلفة، إثر سقوط شرفة منزل عليه، أثناء تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات في بني سويف، اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بسقوط شرفة منزل، على مواطن أثناء تنفيذ الوحدة المحلية لمركز سمسطا، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بهدف تيسير الحركة المرورية.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة "صالح.ط.ع"، 63 عامًا، مقيم قرية المحمودية التابعة لدائرة المركز، بكسور وسحجات وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المصاب كان متواجدا بجوار أحد شوادر بيع الفاكهة بمدينة سمسطا أثناء تنفيذ الوحدة المحلية لحملة مكبرة لإزالة الإشغالات، وأثناء قيام معدات الحملة بإزالة بعض اللافتات اصطدمت بشرفة منزل فسقطت على المواطن.