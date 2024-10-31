إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تمكنت لجنة المصالحات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقنا، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين ويمثلهما "شحاتة محمود مطاوع مغربي" و"محمد عبدالوهاب سعد يوسف"، بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، محافظة قنا.

حضر مراسم الصلح عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة قنا، ورجال المصالحات، وعمد ومشايخ البلاد، ولفيف من أهالى القرية والقرى المجاورة.

وأقيمت مراسم الصلح في سرادق كبير بقرية كوم يعقوب في مركز أبوتشت، والتي بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها تقديم "القودة" الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله، مع ترديد هتافات "الله أكبر الله أكبر"، وجو يسوده المحبة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر 2024، بسبب مشاجرة بين شابين راح ضحيتها شاب، ونجحت جهود لجنة المصالحات والأجهزة الأمنية في اتمام الصلح، وتقديم القودة لأهل المجني عليه، وإعلان إنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين.