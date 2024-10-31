بعد الزلزال الأخير.. لماذا تتكرر الهزات الأرضية في شرم الشيخ؟

محافظات - مصراوي:

أصيبت مدينة شرم الشيخ بهزة أرضية خفيفة صباح اليوم، حيث سجلت محطات الرصد الزلزالي هزة بقوة 4.25 درجة على مقياس ريختر. وبالرغم من شعور بعض المواطنين بالهزة التي استمرت لثوانٍ معدودة، إلا أن مركز العمليات أكد عدم وقوع أي خسائر تذكر، مما طمأن الأهالي والسياح.

3 أسباب

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية، تتعرض شرم الشيخ، مثل العديد من المناطق الأخرى على طول البحر الأحمر وخليج العقبة، لهزات أرضية بشكل دوري، ويرجع هذا إلى عدة أسباب، الأول: وقوع المدينة في منطقة جيولوجية نشطة، حيث تلتقي الصفيحة الأفريقية والصفيحة العربية، وحركة هذه الصفائح والتغيرات في القشرة الأرضية في هذه المنطقة تسبب الضغط وتؤدي إلى حدوث الزلازل.

والسبب الثاني: هو مرور العديد من الفوالق النشطة بالقرب من شرم الشيخ، وهذه الفوالق هي مناطق ضعف في القشرة الأرضية، وعندما تتحرك الكتل الصخرية على جانبي الفالق فجأة، يحدث الزلزال.

والسبب الثالث: هو أن المنطقة التي تقع فيها شرم الشيخ شهدت نشاطاً بركانياً قديماً، وهذا النشاط يترك آثاراً جيولوجية تزيد من احتمال حدوث الزلازل.

لماذا تزداد الهزات في بعض الأوقات أكثر من غيرها؟

معهد البحوث الفلكية، أكد فى أكثر من تقرير سابق له، أن الزلازل هي ظواهر طبيعية تحدث بشكل دوري، ولا يمكن التنبؤ بها بدقة، قد تزداد الهزات في فترة زمنية معينة ثم تهدأ، وهذه هي الدورة الطبيعية للنشاط الزلزالي في المنطقة، كذلك قد تؤثر عوامل أخرى مثل مستوى المياه الجوفية، أو الضغط على طبقات الأرض بسبب الأنشطة البشرية، على زيادة أو نقصان النشاط الزلزالي.

لا داع للقلق

فى السياق ذاته أوضح مركز الأزمات وإدارة الأزمات بجنوب سيناء، أن غالبية الزلازل التي تضرب شرم الشيخ تكون صغيرة ولا تشكل خطراً كبيراً، بالإضافة إلى هذا يتم تجهيز الفنادق والمباني في شرم الشيخ وفقاً لمعايير السلامة للتعامل مع الزلازل، مما يقلل من الخطر على السكان والسائحين، كذلك هناك شبكة رصد زلزالي تعمل على مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة، مما يساعد على تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

نصائح هامة للمواطنين

وقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقرير صادر عنه فى أبريل 2021، تحت عنوان "دليل استرشادي لمواجهة مخاطر الزلازل بالمحافظات" عددا من النصائح للمواطنين أبرزها:

- يجب على الجميع التعرف على إجراءات السلامة في حالة حدوث زلزال، مثل الاختباء تحت طاولة ثقيلة أو الوقوف بالقرب من جدار داخلي.

- يجب متابعة الأخبار والتحديثات الرسمية من الجهات المعنية لتلقي أحدث المعلومات حول الوضع الزلزالي.

- من المهم الحفاظ على الهدوء وعدم الذعر في حالة حدوث زلزال.